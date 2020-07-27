Мірча Луческу: Шахтар досі грає за побудованому мною стилем

Минулого року Мірча Луческу дав інтерв'ю, в якому розповів про стратегію розвитку "Шахтаря", який очолював протягом 12 років.

«Ми з президентом «Шахтаря» вирішили, що потрібно купувати молодих бразильців. Вони коштували не так дорого.

В нас була пристрасть побачити, як вони зростають. Ми прагнули їх навчити, інструктувати. Бо в той самий час київське «Динамо», наприклад, теж купувало багатьох молодих футболістів. Але в них не вистачало терпіння працювати з ними: з Андре, Гільєрме. Їм давали 3-4 матчі, а після того – аут. Ми ж у «Шахтері» мали це терпіння. Ми давали їм можливість грати 10-15 хвилин і чекали по півроку, по року, до моменту, коли вони стануть надзвичайно хорошими професіоналами.

Ми з ними робили результат і потім великі клуби забирали їх. Чудова стратегія, здійснена президентом. Тому що філософія президента надзвичайно важлива. Команда не в порядку, якщо у президента одна філософія, а у тренера – інша. В такому випадку ніколи не буде порядку. Президенту потрібно вибрати тренера з такою ж філософією, а тренер вже передасть її футболістам. Іти усім в одному напрямку і тоді ви побудуєте команду на довгі роки вперед.

Коли у команди є стиль, його не легко змінити. незалежно від того, які гравці прийдуть. Змінюють покоління, гравці змінюють один одного, але в них однакове розуміння футболу. І досі «Шахтар» грає за побудованим мною стилем без жодних проблем. Ви подивіться, я залишив «Шахтар» три роки тому. Та сама команда, навіть зараз. Першочергово, це та сама система. Якщо два гравці йдуть, то на їх місці з'являються інші футболісти. Це ніколи не було проблемою для нас – змінювати проданих гравців на інших», – сказав Луческу.

Нагадаємо, нещодавно Мірча Луческу очолив київське «Динамо».