Сергій Коновалов: У Севастополі постійно говорив Малиновському, що він перетримував м’яч

Колишній форвард Динамо і збірної України, який працював свого часу одним з тренерів Севастополя, Сергій Коновалов згадав про перші кроки у великому футболі півзахисника синьо-жовтих і Аталанти Руслана Малиновського.

«До Севастополя при Кононові взяли Караваєва, Малиновського, Будковського, Кожанова, Кузнєцова. Ось ця команда, яку ми повезли на збори в Хорватію, вона і вирішила завдання виходу в Прем’єр-Лігу”, – розповів Коновалов в інтерв’ю Sport Arena TV.

“Я ставив Малиновському певні завдання. І покладав певні обов’язки. Якщо Караваєв вже, як би гравець основного складу був, як і Будковський, то Малиновський не зовсім: були футболісти, які були більше гідні грати. Але потенціал у нього був божевільний.

Пам’ятаю, постійно йому говорив, що він дуже багато тримав м’яч. Зробив хорошу дію, вже можна віддати далі, а він під себе бере. Але це і гарна якість. Він не боявся брати на себе ініціативу, хоча, звичайно, десь перегравав. Бив постійно з далеких дистанцій, багато м’ячів летіли мимо, але він набив, і тепер потрапляє, куди треба. Приємно, що попрацював з такими гравцями.

У 2015 ми грали за збірну ветеранів України проти Словенії, якраз тоді основна збірна грала теж проти Словенії, стиковий матч за вихід на Євро-2016. Ось тоді після матчу ми перетнулися з Караваєвим в готелі, обнялися, пораділи виходу на чемпіонат Європи».