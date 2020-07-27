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Павло Ксьонз і Віталій Балашов залишили "Олімпік"

Павло Ксьонз і Віталій Балашов залишили "Олімпік"
21:25 Сьогодні Телеграф Фото: olimpik.com.ua
Обидва відіграли в складі донеччан два роки.

У обох гравців підійшли до завершення контракти, сторони вирішили їх не продовжувати.

33-річний український півзахисник Павло Ксьонз і 29-річний український форвард Віталій Балашов залишили донецький «Олімпік».

У футболістів закінчилися терміни дії контрактів з донецьким клубом. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Обидва футболісти прийшли в команду в літнє міжсезоння в 2018-му році.

За 2 сезони в «Олімпіку» Ксьонз провів 56 матчів, в яких зумів відзначитися двома результативними передачами. Балашов протягом останніх двох сезонів був одним з лідерів атак донеччан. У 52-х поєдинках Балашов зумів відзначитися 5-ма голами і віддати 11 результативних передач.

У липні Олімпік також розлучився з воротарем Володимиром Кринським, а також півзахисниками Микитою Кравченком і Назаром Вербним.

За підсумками сезону 2019/20 команда Ігоря Климовського посіла дев’яте місце в чемпіонаті України.

«Олімпік» - український професійний футбольний клуб з Донецька. Заснований 15 червня 2001 року. Виступає в Українській Прем'єр-лізі. Домашні матчі зараз проводить в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

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Олимпик, Виталий Балашов, Павло Ксьонз.

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Телеграф
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