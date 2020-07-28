Мессі став кращим дріблером Прімери

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі став кращим дріблером футбольного чемпіонату Іспанії-2019/20.

33-річний капітан каталонського клубу зробив 182 обведення за сезон і з запасом посів перше місце в рейтингу.

Друге місце - у півзахисника "Бетіса" Набіля Фекіра (98 обводок), на третю сходинку потрапив Андре-Франк Замбо з "Вільярреала" (86).

Мессі ставав кращим дріблером за підсумками сезону чемпіонату Іспанії 6 разів за останні 10 років. Аргентинець продемонстрував найкращий показник в сезоні-2010/11, зробивши 186 обведень.

За останні 12 років жоден футболіст в Європі не досяг такого показника.

У сезоні-2019/20 на рахунку Мессі 25 голів і 22 результативних передачі в 33 матчах чемпіонату Іспанії.

За підсумками сезону чемпіонату Іспанії «Барселона» посіла друге місце, набравши в 38 матчах 82 очки.

Ліонель Мессі - аргентинський футболіст, нападник і капітан іспанського клубу «Барселона», з 2011 року - капітан національної збірної Аргентини. Кращий бомбардир в історії «Барселони» і збірної Аргентини. Визнається фахівцями одним з кращих футболістів сучасності і одним з кращих гравців усіх часів.