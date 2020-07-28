Мірча Луческу прилетів до Києва

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прибув до Києва.

Сьогодні приблизно об 11 годині літак Raytheon 390 Premier, який прямував чартерним рейсом із Бухареста, зробив посадку в аеропорту Київ.

Нагадаємо, сьогодні вранці київське Динамо спростувало вчорашні повідомлення румунських ЗМІ про те, що Мірча Луческу подав у відставку через 4 дні після призначення в клуб зі столиці України. Вже сьогодні він приступить до роботи.

Інформацію про відхід Луческу розтиражували румунські ЗМІ, привівши слова самого тренера про неможливість роботи в Динамо через напружені відносини з київськими фанатами.

Вороже ставлення до Луческу з боку уболівальників Динамо пов’язано з його 12-річною роботою в Шахтарі, в період з 2004 по 2016 рік.

Луческу був призначений тренером Динамо в минулий четвер. З румунським фахівцем київський клуб підписав дворічний контракт з опцією продовження на сезон.

Мірча Луческу - румунський футболіст і футбольний тренер. Відомий своєю роботою з молодими бразильцями. Колишній головний тренер національної збірної Туреччини, в минулому багаторічний наставник (з 2004 по 2016) донецького «Шахтаря».