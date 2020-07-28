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Мірча Луческу прилетів до Києва

Мірча Луческу прилетів до Києва
12:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прибув до Києва.

Сьогодні приблизно об 11 годині літак Raytheon 390 Premier, який прямував чартерним рейсом із Бухареста, зробив посадку в аеропорту Київ.

Нагадаємо, сьогодні вранці київське Динамо спростувало вчорашні повідомлення румунських ЗМІ про те, що Мірча Луческу подав у відставку через 4 дні після призначення в клуб зі столиці України. Вже сьогодні він приступить до роботи.

Інформацію про відхід Луческу розтиражували румунські ЗМІ, привівши слова самого тренера про неможливість роботи в Динамо через напружені відносини з київськими фанатами.

Вороже ставлення до Луческу з боку уболівальників Динамо пов’язано з його 12-річною роботою в Шахтарі, в період з 2004 по 2016 рік.

Луческу був призначений тренером Динамо в минулий четвер. З румунським фахівцем київський клуб підписав дворічний контракт з опцією продовження на сезон.

Мірча Луческу - румунський футболіст і футбольний тренер. Відомий своєю роботою з молодими бразильцями. Колишній головний тренер національної збірної Туреччини, в минулому багаторічний наставник (з 2004 по 2016) донецького «Шахтаря».

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Скандал, ФК Динамо К, Мирча Луческу, Тренер.

Автор:

Телеграф
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