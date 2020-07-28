Алан Патрік і Вакула тренувалися за індивідуальною програмою перед матчем з Вересом

Півзахисники Шахтаря Алан Патрік і Владислав Вакула працювали за індивідуальною програмою під час сьогоднішнього тренування команди.

Патрік минулого тижня повернувся в розташування Шахтаря після відпустки. У поточному сезоні бразилець провів 35 матчів за донецький клуб, відзначившись вісьмома голами і сім’ю ассистами.

Вакула взимку повернувся в Шахтар з оренди в Маріуполі. Українець провів два поєдинки за Гірників, зігравши на позиції правого захисника. За інформацією Sport Arena, Вакула може перейти в Ференцварош. У його підписанні зацікавлений головний тренер Фраді Сергій Ребров.

Завтра, 29 липня, Шахтар проведе спаринг проти Вереса. Поєдинок пройде на полі спорткомплексу в Святошино. Початок – о 10:30. У неділю Гірники в контрольному матчі перемогли Полісся (4:1).

За підсумками сезону 2019/20 Шахтар став чемпіоном України, випередивши Динамо на 23 очка. Команда Луїша Каштру 5 серпня на НСК Олімпійський проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга. Перша зустріч команд в Німеччині завершилася перемогою Гірників (2:1).