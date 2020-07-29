Баварія готова продати Алькантару за 30 млн євро

Мюнхенська Баварія не має наміру утримувати в своєму складі цього літа 29-річного іспанського півзахисника Тьяго Алькантару.

Але чинні чемпіони Німеччини не стануть відпускати футболіста дешевше суми в 30 мільйонів євро, які вони мають намір виручити.

Продаж Алькантари і Корентена Толіссо дозволять Баварії підписати в міжсезоння ще одного футболіста на позицію вінгера, але це зроблять лише в разі заробітку на гравцях. Раніше повідомлялося, що за іспанця готовий запропонувати 20 мільйонів євро Ліверпуль.

Тіаго виступає за мюнхенців з 2013 року, коли перейшов до Баварії з Барселони. У минулому сезоні на його рахунку 36 матчів у всіх турнірах (3 голи і 2 асисти).

Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини в минулому сезоні, випередивши Боруссію і РБ Лейпциг.