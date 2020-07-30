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"Ювентус" програв "Кальярі" в матчі італійської Серії А

"Ювентус" програв "Кальярі" в матчі італійської Серії А
10:00 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Туринський "Ювентус" зазнав поразки від "Кальярі" у виїзному поєдинку 37-го туру італійської футбольної Серії А.

Зустріч пройшла в Кальярі і завершилася на користь господарів - 2:0.

Успіх "Кальярі" принесли голи Луки Гальяно (8-а хвилина) і Джованні Симеоне (45+2).

"Ювентус" у передостанньому турі Серії А безвільно програв середняку першості "Кальярі". У воротах Буффона у сардинців у першому таймі розписалися Гальяно і Джованні Сімеоне – син знаменитого тренера "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

Що стосується Кріштіану Роналду, до яхти якого напередодні вплав навідалися десятки фанатів "Ювентуса", то він відіграв весь матч проти "Кальярі", але так і не забив, втративши шанс наблизитися до Чіро Іммобіле в гонці за "Золотою бутсою" найкращого бомбардира єврочемпіонатів цього сезону. За тур до фінішу у форварда "Лаціо" на 4 голи більше, ніж у португальця.

"Кальярі" знаходиться на 13-му місці c 45 очками. "Ювентус" (83) очолює турнірну таблицю і вже достроково став чемпіоном Італії.

Результати решти матчів ігрового дня:

"Торіно" - "Рома" - 2:3

"Фіорентина" - "Болонья" - 4:0

"Верона" - СПАЛ - 3:0

"Лаціо" - "Брешіа" - 2:0

"Сассуоло" - "Дженоа" - 5:0

"Удінезе" - "Лечче" - 1:2

"Сампдорія" - "Мілан" - 1:4.

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Серия А, Ювентус, Кальяри.

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