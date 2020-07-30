Сампдорія - Мілан - 1:4. Відео голів та огляд матчу

Нападаючий Мілана Златан Ібрагімович забив свій найшвидший гол в чемпіонаті Італії.

У поєдинку 37-го туру чемпіонату Італії з футболу «Мілан» на виїзді обіграв «Сампдорію» з рахунком 4:1. Дубль зробив 38-річний шведський форвард Златан Ібрагімович.

У матчі 37-го туру чемпіонату Італії проти Сампдорії Златан Ібрагімович знову переписав свою особисту книгу рекордів. Нестаріючий швед вразив ворота господарів, коли після стартового свистка минуло лише 3 хвилини 22 секунди, і цей гол став для нього найшвидшим в Серії А.

Цікаво, що за всю свою італійську кар'єру Ібра зміг забити лише один м'яч в межах стартовою п'ятихвилинки - за Мілан Інтеру в 2010 році.

Мілан займає шосте місце в чемпіонаті і вже не упустить путівку в Лігу Європи, проте при певних розкладах може фінішувати п'ятим.

«Сампдорія» — «Мілан» — 1:4

Голи: Аскільдсен, 87 — Ібрагімович, 4, 58, Чалханоглу, 54, Леау, 90