Скачать
П'ятниця, 31.07.2020
Презентация Луческу в Динамо: реакция болельщиков
Презентация Луческу в Динамо: реакция болельщиков
Интер готовит сверхщедрый контракт для Месси
Интер готовит сверхщедрый контракт для Месси
На президента ФИФА завели уголовное дело
На президента ФИФА завели уголовное дело
Официально: Украина сыграет с Россией в Беларуси
Официально: Украина сыграет с Россией в Беларуси

Сампдорія - Мілан - 1:4. Відео голів та огляд матчу

Сампдорія - Мілан - 1:4. Відео голів та огляд матчу
11:20 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Нападаючий Мілана Златан Ібрагімович забив свій найшвидший гол в чемпіонаті Італії.

У поєдинку 37-го туру чемпіонату Італії з футболу «Мілан» на виїзді обіграв «Сампдорію» з рахунком 4:1. Дубль зробив 38-річний шведський форвард Златан Ібрагімович.

У матчі 37-го туру чемпіонату Італії проти Сампдорії Златан Ібрагімович знову переписав свою особисту книгу рекордів. Нестаріючий швед вразив ворота господарів, коли після стартового свистка минуло лише 3 хвилини 22 секунди, і цей гол став для нього найшвидшим в Серії А.

Цікаво, що за всю свою італійську кар'єру Ібра зміг забити лише один м'яч в межах стартовою п'ятихвилинки - за Мілан Інтеру в 2010 році.

Мілан займає шосте місце в чемпіонаті і вже не упустить путівку в Лігу Європи, проте при певних розкладах може фінішувати п'ятим.

«Сампдорія» — «Мілан» — 1:4
Голи: Аскільдсен, 87 — Ібрагімович, 4, 58, Чалханоглу, 54, Леау, 90

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Милан, Златан Ибрагимович, Сампдория, Серия А.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сампдорія - Мілан - 1:4. Відео голів та огляд матчу
02 "Ювентус" програв "Кальярі" в матчі італійської Серії А
03 Ювентус представив нову форму на сезон 2020/21
04 Перша ракетка світу Ешлі Барті не зіграє на US Open
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся