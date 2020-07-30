Ювентус представив нову форму на сезон 2020/21

Туринський «Ювентус» представив нову форму, в якій команда буде проводити домашні матчі сезону 2020/21.
Як відзначають в клубі, чорні смуги представлені в більш сучасній формі у вигляді єдиного мазка спереду і на рукавах. Дизайн футболок від Адідас говорить про початок новий ери «Ювентуса».
Футболка виконана в білому кольорі з чорними смужками.
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OUR STRIPES OUR STATEMENT Presenting the new Juventus 20/21 Home shirt. Available now (link in bio #LiveAhead
Форму представили зірки клубу Пауло Дібала, Кріштіану Роналду і гравці жіночої команди.
Золотий колір, присутній на всій формі, додає елегантності смугах, логотипу клубу і деталей.
Технічним спонсором «Ювентуса» є німецька компанія "Аdidas".