Скачать
П'ятниця, 31.07.2020
Презентация Луческу в Динамо: реакция болельщиков
Презентация Луческу в Динамо: реакция болельщиков
Интер готовит сверхщедрый контракт для Месси
Интер готовит сверхщедрый контракт для Месси
На президента ФИФА завели уголовное дело
На президента ФИФА завели уголовное дело
Официально: Украина сыграет с Россией в Беларуси
Официально: Украина сыграет с Россией в Беларуси

Ювентус представив нову форму на сезон 2020/21

Ювентус представив нову форму на сезон 2020/21
11:55 Чт, 30 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
«Ювентус» представив нову домашню форму, в якій буде грати в наступному сезоні. Вона за традицією виконана в чорно-білих кольорах, проте смужки зазнали змін.

Туринський «Ювентус» представив нову форму, в якій команда буде проводити домашні матчі сезону 2020/21.

Як відзначають в клубі, чорні смуги представлені в більш сучасній формі у вигляді єдиного мазка спереду і на рукавах. Дизайн футболок від Адідас говорить про початок новий ери «Ювентуса».

Футболка виконана в білому кольорі з чорними смужками.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

OUR STRIPES OUR STATEMENT Presenting the new Juventus 20/21 Home shirt. Available now (link in bio #LiveAhead

Публикация от #Stron9er (@juventus)

Форму представили зірки клубу Пауло Дібала, Кріштіану Роналду і гравці жіночої команди.

Золотий колір, присутній на всій формі, додає елегантності смугах, логотипу клубу і деталей.

Технічним спонсором «Ювентуса» є німецька компанія "Аdidas".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ювентус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сампдорія - Мілан - 1:4. Відео голів та огляд матчу
02 "Ювентус" програв "Кальярі" в матчі італійської Серії А
03 Ювентус представив нову форму на сезон 2020/21
04 Перша ракетка світу Ешлі Барті не зіграє на US Open
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся