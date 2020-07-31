Американський мільярдер готується купити Ньюкасл за 350 млн фунтів

Американський мільярдер Генрі Моріссо готується купити Ньюкасл за 350 мільйонів фунтів.

Вперше американець заявив про бажання купити клуб в листопаді минулого року і вже домовився про ціну з нинішнім власником Сорок Майком Ешлі.

Раніше головним претендентом на клуб вважався Інвестиційний фонд Саудівської Аравії, але угода не відбулася – частково, через безпосередній зв’язок фонду з наслідним принцом королівства Мохаммедом бін Салманом.

Ешлі володіє Ньюкаслом з 2007 року. Фанати клубу масово незадоволені менеджментом власника, при якому клуб двічі вилітав з Прем’єр-ліги.

Ньюкасл завершив сезон на 13-му місці в таблиці Прем’єр-ліги.