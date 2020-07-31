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Луїш Каштру встановив три рекорди УПЛ

Луїш Каштру встановив три рекорди УПЛ
14:20 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Ще одну поправку в таблицю рекордних досягнень вніс Руслан Костишин.

У сезоні-2019/20 з клубами Прем'єр-ліги працювали 20 тренерів (14 вітчизняних та 6 іноземних), включаючи 6 дебютантів елітного дивізіону. В ході чемпіонату тричі відбувалася зміна наставників у «Львові» та «Олімпіку», по разу - в «Динамо», «Ворсклі» і «Карпатах».

За традицією минулий сезон не обійшовся без «круглих» тренерських ювілеїв. Так, 150-й матч у чемпіонатах України провели Олександр Бабич і Роман Санжар, 100-й - Олександр Рябоконь. 200-й гол забили підопічні Олексія Михайличенка і Володимира Шарана, 100-й - Олександра Рябоконя. 250-й м'яч пропустили команди Володимира Шарана, 200-й - Олександра Бабича і Романа Санжара, Рубіж в 200 очок перевершили вихованці Олексія Михайличенка і Володимира Шарана, в 100 - Олександра Рябоконя.

Змінився рекордсмен в чотирьох історичних номінаціях. Луїш Каштру вийшов в лідери серед тренерів, які провели в УПЛ не менше 30 матчів, за відсотком перемог і набраних очок, а також середньої результативності. У свою чергу Руслан Костишин очолив список найбільш безкомпромісних наставників в процентному відношенні.

 

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АПЛ, Луїш Каштру.

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Телеграф
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