Реал представив два комплекти форми на сезон 2020/21

Мадридський "Реал" на своєму офіційному сайті представив нові домашній і виїзній комплекти ігрової форми, в яких команда виступить в сезоні-2020/2021.

Основна форма виконана в традиційному для Бланкос білому кольорі, нові в ній тільки рожеві вставки з боків і ззаду на комірі.

Гостьовий комплект виконаний цілком в рожевому кольорі, вставки на ньому - темно-сині. Технічним спонсором "вершкових" є німецька фірма "Аdidas".

¡NUEVA EQUIPACIÓN!

Nada menos que el éxito. Presentamos la nueva primera equipación 2020/21 de @adidasfootball.#HalaMadrid #ReadyForSport — Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) July 31, 2020

Виїзна форма Королівського клубу буде рожевою, в ній Реал зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Реал" за підсумками сезону, що завершився іспанської Прімери завоював чемпіонський титул.

Aquí tenéis nuestra nueva segunda equipación 2020/21 de @adidasfootball.

Fabricada para aguantar la presión.#HalaMadrid #ReadyForSport — Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) July 31, 2020

У 38 турах підопічні Зінедіна Зідана набрали 87 очок і в турнірній таблиці випередили найближчого переслідувача, "Барселону", на 5 очок. У Лізі чемпіонів "вершкові" поступилися "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/8 фіналу (1: 2). Зустріч у відповідь відбудеться 7 серпня.

Відзначимо, в презентації нової форми взяв участь Карім Бензема. Французький футболіст знявся в спеціальній фотосесії.