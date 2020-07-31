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Реал представив два комплекти форми на сезон 2020/21

Реал представив два комплекти форми на сезон 2020/21
17:15 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Мадридський "Реал" на своєму офіційному сайті представив нові домашній і виїзній комплекти ігрової форми, в яких команда виступить в сезоні-2020/2021.

Основна форма виконана в традиційному для Бланкос білому кольорі, нові в ній тільки рожеві вставки з боків і ззаду на комірі.

Гостьовий комплект виконаний цілком в рожевому кольорі, вставки на ньому - темно-сині. Технічним спонсором "вершкових" є німецька фірма "Аdidas".

 

Виїзна форма Королівського клубу буде рожевою, в ній Реал зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Реал" за підсумками сезону, що завершився іспанської Прімери завоював чемпіонський титул.

 

У 38 турах підопічні Зінедіна Зідана набрали 87 очок і в турнірній таблиці випередили найближчого переслідувача, "Барселону", на 5 очок. У Лізі чемпіонів "вершкові" поступилися "Манчестер Сіті" в першому матчі 1/8 фіналу (1: 2). Зустріч у відповідь відбудеться 7 серпня.

Відзначимо, в презентації нової форми взяв участь Карім Бензема. Французький футболіст знявся в спеціальній фотосесії.

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Форма, Карим Бензема, Реал Мадрид.

Автор:

Телеграф
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