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Наполі підписав Лілля Віктора Осімхена

Наполі підписав Лілля Віктора Осімхена
17:38 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Його перехід обійшовся адзуррі в 50 млн євро плюс бонуси.

Нігерієць підписав п’ятирічний контракт з неаполітанцями, а його перехід імовірно обійшовся адзуррі в 50 мільйонів євро, також угодою передбачені додаткові бонуси.

21-річний Осімхен починав кар’єру в Вольфсбурзі, також на його рахунку один сезон в оренді за Шарлеруа.

В Лілль Осімхен перейшов в 2019 році. У минулому сезоні він забив 18 м’ячів і віддав 6 результативних передач в 38 матчах за Догів.

За тур до фінішу Серії А Наполі посідає сьоме місце в таблиці. У червні команда Дженнаро Гаттузо виграла Кубок Італії, завдяки чому пробилася до групового раунду Ліги Європи.

Наступного тижня Наполі зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (результат першої гри – 1:1).

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Наполи, Лілль Віктор Осімхен.

Автор:

Телеграф
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