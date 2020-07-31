Наполі підписав Лілля Віктора Осімхена

Його перехід обійшовся адзуррі в 50 млн євро плюс бонуси.

Нігерієць підписав п’ятирічний контракт з неаполітанцями, а його перехід імовірно обійшовся адзуррі в 50 мільйонів євро, також угодою передбачені додаткові бонуси.

21-річний Осімхен починав кар’єру в Вольфсбурзі, також на його рахунку один сезон в оренді за Шарлеруа.

В Лілль Осімхен перейшов в 2019 році. У минулому сезоні він забив 18 м’ячів і віддав 6 результативних передач в 38 матчах за Догів.

За тур до фінішу Серії А Наполі посідає сьоме місце в таблиці. У червні команда Дженнаро Гаттузо виграла Кубок Італії, завдяки чому пробилася до групового раунду Ліги Європи.

Наступного тижня Наполі зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (результат першої гри – 1:1).