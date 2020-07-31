В УПЛ обіцяють збільшити заповнюваність стадіонів до 50%

Президент УАФ сподівається, що друга хвиля коронавірусу не зупинить вболівальників. У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні.

Не виключено, що в сезоні УПЛ-2020/21 заповнюваність стадіонів піднімуть з 25% до 50%, однак президент Української асоціації футболу Андрій Павелко занепокоєний другою хвилею коронавірусу в країні.

«Наступна мета - 50% уболівальників. Ведемо роботу. Але ми бачимо нинішні результати, цифри захворюваності збільшуються. І це не дає оптимізму, але ми впевнені, що зможемо дотримуватися правил і підняти цифру до 50%. І збільшити її до матчів збірної України», - сказав Павелко.

Нагадаємо, на початку липня Павелко заявив, що для українських вболівальників відкриють стадіони на 25%. Матчі плей-офф за путівку в Лігу Європи проходили вже з вболівальниками на трибунах.