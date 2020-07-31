Остап Маркевич очолить "Маріуполь" 3 серпня

Вчора Маріуполь попрощався з Олександром Бабичем. Сторони вирішили не продовжувати угоду, яка минула після закінчення сезону. Син Мирона Маркевича замінить Олександра Бабича.

«Маріуполь» представить Остапа Маркевича новим головним тренером 3 серпня.

У сезоні-2019/20 Маркевич очолював клубу першої ліги – «Агробізнес» і «Чорноморець». Спеціаліст залишив одеський клуб в квітні.

«Маріуполь» вперше за два роки не зумів пробитися в єврокубки. На тижні в фіналі плей-офф за вихід в Лігу Європи приазовці програли «Колосу» 0:1.

Остап Маркевич - один з синів колишнього тренера "Металіста", "Дніпра", "Карпат" та збірної України Мирона Маркевича. До "Чорноморця" 42-річний фахівець очолював "Агробізнес" та працював у академії іспанського "Вільярреалу".

"Маріуполь" наразі тренує Олександр Бабич. Під його керівництвом команда з 27 очками йде на восьмому місці у прем'єр-лізі.