Оболонь-Бровар - Інгулець 1: 1 Відео голів та огляд матчу

Інгулець добув нічию в матчі, в якому всі ключові рішення приймалися за допомогою системи VAR. Зігравши внічию з Оболонь-Бровар, Інгулець не зміг повернути собі лідерство в Першій лізі.