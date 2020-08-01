Скачать
Субота, 01.08.2020
Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу 2019/20
Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу 2019/20
"Мы нуждаемся в нем, как в солнечном свете": Фанаты Динамо (Загреб) заступились за Луческу
"Мы нуждаемся в нем, как в солнечном свете": Фанаты Динамо (Загреб) заступились за Луческу
Доминирование Mercedes: результаты квалификации Гран-при Великобритании-2020 (Видео)
Доминирование Mercedes: результаты квалификации Гран-при Великобритании-2020 (Видео)

Супряга і Булєца прибули в розташування Динамо

Супряга і Булєца прибули в розташування Динамо
16:43 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Нападник Владислав Супряга і півзахисник Сергій Булєца прибули в розташування Динамо.

Обидва футболісти почнуть підготовку сезону в складі київського клубу, якому належать їх контракти.

Минулий сезон Супряга і Булєца провели в Дніпрі-1 на правах оренди: Владислав забив 15 голів в 26 матчах, а Сергій забив 5 голів і віддав 4 асисти в 29 іграх.

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза, в свою чергу, повідомив, що клуб подав запит на повторну оренду гравців у Динамо.

Ультрас "Динамо" (Бухарест) звернулися до фанатів київського "Динамо"

З нового сезону Динамо тренуватиме Мірча Луческу. 30 липня команда вийшла з відпустки і вже провела перше тренування під керівництвом румуна.

Також найближчим часом до команди приєднається вінгер Жерсон Родрігес, який другу половину сезону відіграв в оренді за Анкарагюджю.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Владислав Супряга, Чемпіонат України, Сергій Булєца.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Остап Маркевич очолить "Маріуполь" 3 серпня
02 В УПЛ обіцяють збільшити заповнюваність стадіонів до 50%
03 Оболонь-Бровар - Інгулець 1: 1 Відео голів та огляд матчу
04 Ліон - ПСЖ: прогноз букмекерів на фінал Кубка французької ліги
05 "ПСЖ" обіграв в серії пенальті "Ліон" і став володарем Кубка ліги
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся