Супряга і Булєца прибули в розташування Динамо

Нападник Владислав Супряга і півзахисник Сергій Булєца прибули в розташування Динамо.

Обидва футболісти почнуть підготовку сезону в складі київського клубу, якому належать їх контракти.

Минулий сезон Супряга і Булєца провели в Дніпрі-1 на правах оренди: Владислав забив 15 голів в 26 матчах, а Сергій забив 5 голів і віддав 4 асисти в 29 іграх.

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза, в свою чергу, повідомив, що клуб подав запит на повторну оренду гравців у Динамо.

З нового сезону Динамо тренуватиме Мірча Луческу. 30 липня команда вийшла з відпустки і вже провела перше тренування під керівництвом румуна.

Також найближчим часом до команди приєднається вінгер Жерсон Родрігес, який другу половину сезону відіграв в оренді за Анкарагюджю.