Скачать
Неділя, 02.08.2020
Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
UFC: технический нокаут в главном бою Брансон - Шахбазян (Видео)
UFC: технический нокаут в главном бою Брансон - Шахбазян (Видео)
Арсенал обыграл Челси в финале Кубка Англии
Арсенал обыграл Челси в финале Кубка Англии
Порту в меньшинстве завоевал Кубок Португалии (Видео)
Порту в меньшинстве завоевал Кубок Португалии (Видео)

Аталанта - Інтер 0: 2 Відео голів та огляд матчу

Аталанта - Інтер 0: 2 Відео голів та огляд матчу
Оновлено 09:18 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Представляємо вашій увазі відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

В останньому турі сезону італійської Серії А Аталанта приймала на своєму полі Інтер і в разі перемоги мала можливість вперше в своїй історії завоювати срібні медалі національної першості.

Незважаючи на вражаючу форму бергамаско, підопічним Антоніо Конте вдалося обіграти головного конкурента і зберегти другу сходинку в турнірній таблиці (2: 0).

Аталанта ж змушена задовольнятися лише бронзовим комплектом нагород, оскільки Лаціо оступився в паралельному матчі з Наполі.

Аталанта - Інтер 0: 2

Голи: Д'Амброзіо, 1, Янг, 20 Аталанта: Голліні (Спортьелло, 5) - толой, Кальдара, Джімсіті - Кастаньо (Хатебур, 60), де Роон, Фройлер (Малиновський, 61), Госенс - Пашаліч (Мюріель, 61) - Гомес (Так Ріва, 90 + 1) , Сапата

Інтер: Ханданович - Годін, де Врей, Бастони (Шкрініар, 77) - Д'Амброзіо (Бірагі, 77), Брозовіч, Гальярдіні, Янг (Мозес, 90) - Барелла (Еріксен, 90) - Лукаку, Мартінес (Санчес, 71 )

Попередження: Джімсіті, толой - де Врей, Брозовіч

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Атланта, Интер, Чемпіонат Італії.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Аталанта - Інтер 0: 2 Відео голів та огляд матчу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся