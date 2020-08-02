Аталанта - Інтер 0: 2 Відео голів та огляд матчу

Представляємо вашій увазі відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

В останньому турі сезону італійської Серії А Аталанта приймала на своєму полі Інтер і в разі перемоги мала можливість вперше в своїй історії завоювати срібні медалі національної першості.

Незважаючи на вражаючу форму бергамаско, підопічним Антоніо Конте вдалося обіграти головного конкурента і зберегти другу сходинку в турнірній таблиці (2: 0).

Аталанта ж змушена задовольнятися лише бронзовим комплектом нагород, оскільки Лаціо оступився в паралельному матчі з Наполі.

Аталанта - Інтер 0: 2

Голи: Д'Амброзіо, 1, Янг, 20 Аталанта: Голліні (Спортьелло, 5) - толой, Кальдара, Джімсіті - Кастаньо (Хатебур, 60), де Роон, Фройлер (Малиновський, 61), Госенс - Пашаліч (Мюріель, 61) - Гомес (Так Ріва, 90 + 1) , Сапата

Інтер: Ханданович - Годін, де Врей, Бастони (Шкрініар, 77) - Д'Амброзіо (Бірагі, 77), Брозовіч, Гальярдіні, Янг (Мозес, 90) - Барелла (Еріксен, 90) - Лукаку, Мартінес (Санчес, 71 )

Попередження: Джімсіті, толой - де Врей, Брозовіч