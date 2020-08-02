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"Порту" завоював Кубок Португалії з футболу

"Порту" завоював Кубок Португалії з футболу
11:43 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
"Дракони" оформили "золотий дубль" у сезоні-2019/20.

Чемпіон Португалії Порту став володарем національного Кубка, більш тайму граючи в меншості і без видаленого тренера.

"Дракони" вважалися фаворитами поєдинку, але після того, як на 38-й хвилині другу жовту картку заробив лівий вінгер Діас, а через п'ять хвилин арбітр відправив на трибуни знервованого головного тренера Порту Сержіо Консейсао, здалося, що у Бенфіки є шанс. Однак навіть в меншості "дракони" зуміли забити двічі, в той час, як повністю укомплектовані "орли" змогли відповісти лише одним реалізованим пенальті.

Голи: Вінісіус, 84, з пенальті - мбембе, 47, 58.

Бенфіка: Влаходімос - Алмейда, Рубен Діаш, Жардел, Тавареш - Піца (Жота, 76), Вайгль (Вінісіус, 60), Габріель, Черви (Сілва, 46) - Чикин (Таарабт, 60), Сеферович.

Порту: Діого Кошта - Манафа, мбембе, Пепе, Теллес - Отава (Лейте, 73), Перейра, Урібе (Лум, 88) - Корона (Олівейра, 80), Марега, Діас. Попередження: Діаш, Жардел, Вайгль, Вінісіус - Діас, Теллес.

Вилучений: Діас, 38.

"Порту" зрівнявся за кількістю титулів із "Спортингом" (по 21). Лідирує "Бенфіка" (29).

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Порту, Чемпіон Португалії.

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Телеграф
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