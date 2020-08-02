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Кокорін перейшов в "Спартак"

Кокорін перейшов в "Спартак"
14:47 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Колишній футболіст «Зеніта» Олександр Кокорін перейшов в «Спартак». Московський клуб оголосив про це в своєму твіттері, розмістивши відео з Кокоріним в формі «Спартака».

29-річний форвард підписав з «червоно-білими» контракт на 3 роки з можливістю продовження ще на 1 сезон.

Відзначимо, що для Росії це дуже резонансна подія, так як Кокорін є вихованцем «Локомотива», а також виступав у складі московського «Динамо» і «Зеніта» із Санкт-Петербурга.
 

Останнім клубом скандального гравця був «Сочі», де нападник забив 7 м'ячів і зробив 2 гольові передачі в 10 матчах РПЛ другої частини минулого сезону.

Кокорін, який входив до збірної Росії, з 2008 по 2015 роки виступав за московське «Динамо» (з короткостроковим перервою на «Анжи», за який він не зіграв жодного матчу). У 2016 році Кокорін перейшов в «Зеніт». У жовтні 2018 року Кокорін і Павло Мамаєв, який також виступав за збірну Росії, разом з друзями стали учасниками двох бійок в центрі Москви. Футболістів визнали винними в хуліганстві і умисному нанесенні шкоди здоров'ю. Вони отримали близько півтора року позбавлення волі.

На початку вересня 2019 року Кокорін і Мамаєв вийшли з колонії по УДО. Кокорін після відбування покарання формально повернувся в «Зеніт», але в лютому перейшов в «Сочі» на правах оренди.

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Спартак, Олександр Кокорін, Мамаєв.

Автор:

Телеграф
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