Скачать
Неділя, 02.08.2020
Ибрагимович продолжает покорять Серию А
Ибрагимович продолжает покорять Серию А
Украинская теннисистка представила свою новую песню
Украинская теннисистка представила свою новую песню
Яркие бои и жуткий нокаут: Хирн провел свое первое шоу бокса после карантина (Видео)
Яркие бои и жуткий нокаут: Хирн провел свое первое шоу бокса после карантина (Видео)
Сиренко прокомментировал свое участие на вечере бокса Усика
Сиренко прокомментировал свое участие на вечере бокса Усика

Марко Джампаоло став новим тренером "Торіно"

Марко Джампаоло став новим тренером "Торіно"
15:12 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Він перебував без роботи тренер погодився допомогти клубу втриматися в Серії А, якщо чемпіонат буде дограний.

Екс-тренер "Емполі", "Сампдорії" і "Мілана" Марко Джамполо з нового сезону буде новим алленаторе "Торіно".

Про це повідомляють численні джерела в Італії. Джампаоло підпише з "Торіно" контракт на два роки. Про його призначення оголошувати наступного тижня.

Джампаоло замінить в "Торіно" Морено Лонго, який виконував роль в.о. після звільнення Вальтера Мадзаррі в лютому. "Торіно" закінчить сезон 2019/2020 у другій половині турнірної таблиці.

Відзначимо, що Джампаоло провів в "Мілані" всього сім матчів. Його звільнили після серії невдалих результатів (три перемоги і чотири поразки) і через проблеми з якістю гри.

Свою професійну футбольну кар'єру Джампаоло провів в клубах Серії B і C. Після завершення кар'єри через травму щиколотки з 2000 року став асистувати в ряді італійських клубів Серії C1 і B.

У червні 2015 очолив «Емполі». Після успішного сезону в тосканському клубі Джампаоло став тренером "Сампдорії", з якої працював протягом наступних 3-х років. 15 червня 2019 розірвав контракт з «Сампдорією» за обопільною згодою.

19 червня 2019 року призначений головним тренером «Мілана». Контракт підписаний до 30 червня 2021 роки з можливістю продовження ще на рік. 8 жовтня 2019 року фахівець залишив свій пост.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Торино, Марко Джампаоло.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Український чемпіон світу Zeus про те, як бути кращим у CS:GO
02 Аталанта - Інтер 0: 2 Відео голів та огляд матчу
03 "Порту" завоював Кубок Португалії з футболу
04 Мілан завершив сезон на переможній ноті, розгромивши Кальярі
05 Кокорін перейшов в "Спартак"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся