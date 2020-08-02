Марко Джампаоло став новим тренером "Торіно"

Він перебував без роботи тренер погодився допомогти клубу втриматися в Серії А, якщо чемпіонат буде дограний.

Екс-тренер "Емполі", "Сампдорії" і "Мілана" Марко Джамполо з нового сезону буде новим алленаторе "Торіно".

Про це повідомляють численні джерела в Італії. Джампаоло підпише з "Торіно" контракт на два роки. Про його призначення оголошувати наступного тижня.

Джампаоло замінить в "Торіно" Морено Лонго, який виконував роль в.о. після звільнення Вальтера Мадзаррі в лютому. "Торіно" закінчить сезон 2019/2020 у другій половині турнірної таблиці.

Відзначимо, що Джампаоло провів в "Мілані" всього сім матчів. Його звільнили після серії невдалих результатів (три перемоги і чотири поразки) і через проблеми з якістю гри.

Свою професійну футбольну кар'єру Джампаоло провів в клубах Серії B і C. Після завершення кар'єри через травму щиколотки з 2000 року став асистувати в ряді італійських клубів Серії C1 і B.

У червні 2015 очолив «Емполі». Після успішного сезону в тосканському клубі Джампаоло став тренером "Сампдорії", з якої працював протягом наступних 3-х років. 15 червня 2019 розірвав контракт з «Сампдорією» за обопільною згодою.

19 червня 2019 року призначений головним тренером «Мілана». Контракт підписаний до 30 червня 2021 роки з можливістю продовження ще на рік. 8 жовтня 2019 року фахівець залишив свій пост.