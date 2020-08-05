Манчестер Юнайтед пропонує 100 мільйонів євро за Джейдона Санчо

Хавбек «Боруссії» близький до переходу в англійський клуб.

«Манчестер Юнайтед» зробив чергову пропозицію по вінгеру «Боруссії» Джейдону Санчо.

Як стверджує журналіст Танкреді Палмері, манкуніанці запропонували дортмундцям 100 млн євро одним платежем за 20-річного футболіста.

Раніше повідомлялося про те, що німецький клуб хоче отримати за Санчо 120 мільйонів євро.

При цьому з самим Санчо «червоні дияволи» вже погодили контракт до 2025 року. «Боруссія» вже знайшла англійцю заміну в особі екс-гравця МЮ Мемфіса Депая.

У нинішньому сезоні на рахунку Санчо 17 голів і 16 асистів в 32 матчах Бундесліги.