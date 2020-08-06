Власник "Роми" Палотта продав клуб американському бізнесменові Фрідкіну

Сума угоди складе 500-600 мільйонів євро.

Власник Роми Джеймс Палотта продав клуб американському бізнесменові Дену Фрідкіну. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, Палотта і Фрідкін вже підписали попередню угоду про перехід прав на клуб.

Офіційна сума угоди залишається невідомою, але більшість італійських ЗМІ повідомляють, що виплата Фрідкіна складе 500-600 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що за римський клуб Фрідкін заплатить близько 800 мільйонів євро, а першим кроком американця на чолі Роми буде повернення в клуб Даніеле Де Россі, якому запропонують роль технічного менеджера.

Зазначалося, що управляти клубом буде син Фрідкіна – Райан. У свою чергу, Паллотта з продажу Роми отримає прибуток більш ніж в 100 мільйонів євро.

61-річний італієць з американським паспортом Джеймс Палотта придбав 67% акцій Роми в 2011 році за 70,3 мільйона євро, а пізніше ще більше збільшив свою частку в клубі, ставши одноосібним власником клубу в 2014 році.

Ден Фрідкін – засновник консорціуму Friedkin Group. Його фінансовий стан оцінюється 4,2 мільярда євро. Friedkin Group спеціалізується на продажу автомобілів Toyota в США.

Нагадаємо, що Фрідкін мав намір купити інший італійський клуб – Мілан. Бізнесмен вів переговори з сім’єю Сінгер, які володіють фондом Elliott, пропонуючи 1 мільярд євро за покупку команди, проте отримав відмову.

Рома фінішувала п’ятою в турнірній таблиці Серії А, а в 1/8 фіналу Ліги Європи команда Пауло Фонсеки зіграє з Севільєю.