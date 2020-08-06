МЮ - ЛАСК 2:1: Відео голів та огляд матчу

Підопічні Оле-Гуннара Солскьяера пройшли австрійського опонента.

В рамках матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи МЮ приймав ЛАСК. Колектив Солскьяера в черговий раз здолав австрійців і вийшов в 1/4 турніру.

Перший матч, нагадаємо, завершився розгромом – червоні дияволи перемогли 5:0. В другому поєдинку команда Сульшера знову була сильнішою, але через велику ротацію червоні дияволи перемогли значно скромніше – лише 2:1.

У чвертьфіналі МЮ зіграє з «Копенгагеном», що був сильнішим за «Істанбул Башакшехір».

Манчестер Юнайтед - ЛАСК 2: 1

Голи: Лингард, 57, Мартіаль, 88 - Візінгер, 55

Манчестер Юнайтед: Ромеро - ФМСУ-Менса (Менгу, 84), Байї, Магуайр, Вільямс (Чонг, 72) - Фред (Перейра, 64) - Мата, Мактоміней, Лингард (Погба, 63), Джеймс (Мартіаль, 84) - Ігало

ЛАСК: Шлагер - Візінгер (Забітцер, 73), Траунер, Андраде (Филипович, 80) - Ранфтл, Холланд, Міхорль, Реннер - Фризер, Рагуж, Баліч (Райтер, 66)

Попередження: Мактоміней - Міхорль.