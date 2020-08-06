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"Шахтар" піднявся в топ-15 клубного рейтингу УЄФА

"Шахтар" піднявся в топ-15 клубного рейтингу УЄФА
11:15 Чт, 6 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
«Гірники» обійшли «Ліон», «Рому» і «Наполі».

Перемога над «Вольфсбургом» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і вихід до чвертьфіналу дозволили «Шахтарю» піднятися на кілька рядків в таблиці клубного рейтингу, обійшовши «Ліон», «Рому» і «Наполі».

На даний момент «гірники» мають 80 балів, завойованих за п'ять останніх років. У поточному сезоні команда Луїша Каштру набрала вже 17.

Додамо, що за вихід до півфіналу «Шахтар» може набрати 4 бали (перемога - 3, плюс одне бонусне). Крім того, участь у півфіналі, що складається з одного матчу, автоматично дасть ще 1 очко як мінімум.

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УЄФА, Топ-15, Шахтар.

Автор:

Телеграф
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