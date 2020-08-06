Puma представила нові м'ячі для чемпіонату Іспанії

Німецька фірма Puma представила м'яч, який буде задіяний в матчах іспанської Прімери в наступному сезоні. Даним футбольним снарядом гратимуть в перших чотирьох дивізіонах національної першості. За задумом виробника, 18 панелей, з яких складається м'яч, повинні поліпшити контроль, а штучні нерівності на поверхні - виключити різку зміну траєкторії політ.

Основним м'ячем буде Accelerate. Він виконаний в традиційному білому кольорі. Другий м'яч, Adrenalina, зроблений жовтим і буде використовуватися для "Ель Класіко", дербі та інших вирішальних матчів.

Як уточнює виробник, конфігурація з восьми панелей зменшує кількість швів, що призводить до збільшення розмірів панелей для кращого з'єднання з м'ячем. 3D-текстури поверхню PU товщиною 1,2 мм вбудована для поліпшення аеродинаміки і підвищення стійкості до стирання і зносу.

Нагадаємо, в минулому розіграші чемпіонату Іспанії титул завоював мадридський "Реал", який набрав 87 очок в 38 турах. Друге місце зайняла "Барселона" з 82 очками в активі.

Раніше повідомлялося, що контракт Примери з новим технічним спонсором буде розрахований на п'ять років. При цьому ліга перервала тривалу співпрацю з американською фірмою Nike, яка була її технічним спонсором протягом останніх 23 років.