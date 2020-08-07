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Мораес може стати найкращим гравцем тижня в Лізі Європи

Мораес може стати найкращим гравцем тижня в Лізі Європи
09:44 Пт, 7 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
На офіційному сайті УЄФА опублікували список претендентів на звання кращого гравця тижня Ліги Європи за підсумками матчів 1/8 фіналу турніру. У число кандидатів потрапив нападаючий донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес, який оформив дубль в поєдинку проти "Вольфсбурга" (3:0) .

Додамо, що Жуніор Мораес був визнаний кращим гравцем матчу проти "Вольфсбурга". За повторну гру з німецькими" вовками "бразильський українець отримав від Whoscored 9,2 бала.

Також на нагороду претендують воротар "Вулверхемптона" Руй Патрісіу, захисник "Севільї" Серхіо Регілон і нападник "Копенгагена" Йонас Вінд. Проголосувати за кращого гравця тижня в Лізі Європи можна на сайті організації.

Нагадаємо, що вчора визначилися всі чвертьфінальні пари Ліги Європи. "Шахтар" зіграє зі швейцарським "Базелем", який за сумою двох матчів обіграв німецький "Айнтрахт" із загальним рахунком 4:0.

Решта пар наступні:

  • "Інтер" – "Байєр"

  • "Манчестер Юнайтед" – "Копенгаген"

  • "Вулверхемптон" – "Севілья"

Нагадаємо, матчі Ліги Європи, що залишилися, пройдуть в Німеччині, а стадії 1/4 і 1/2 фіналу будуть складатися з одного матчу. Фінальний поєдинок запланований на 21 серпня в Кельні.

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Все по темі:

Жуниор Мораес, Ліга Європи, Шахтар.

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Телеграф
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