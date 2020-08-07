Скачать
Неділя, 09.08.2020
Барселона "разбила" Наполи на пути к 1/4 финала Лиги чемпионов
Барселона "разбила" Наполи на пути к 1/4 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов: все пары 1/4 финала
Лига чемпионов: все пары 1/4 финала
Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
Лига чемпионов: обзор разгрома Баварии над Челси (Видео)
Лига чемпионов: обзор разгрома Баварии над Челси (Видео)

ФК "Ворскла" підписала хорвата Пешича

ФК "Ворскла" підписала хорвата Пешича
17:00 Пт, 7 Серпень 2020 Телеграф Фото: vorskla.com.ua
Полтавчани завершили перший літній трансфер.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Іваном Пешичом.

28-річний хорват перейшов в новий клуб на правах вільного агента і став першим трансфером полтавчан в літнє міжсезоння.

Пешич підписав з Ворсклою угоду на два роки і виступатиме під 9-м номером.

Відзначимо, що вихованець Хайдука останні два роки виступав у Казахстані, де захищав кольори Шахтаря з Караганди і Кайсара, проте в його кар'єрі також були Аустрія, Клагенфурт, Задар, Спліт і Динамо Бухарест. 

За "гірників" Іван Пешич зіграв 33 матчі, в яких забив 8 м'ячів. У футболці Кайсара він провів два матчі, один з яких був анульовано. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 675 тисяч євро.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ворскла, Іван Пешич.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся