ФК "Ворскла" підписала хорвата Пешича

Полтавчани завершили перший літній трансфер.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Іваном Пешичом.

28-річний хорват перейшов в новий клуб на правах вільного агента і став першим трансфером полтавчан в літнє міжсезоння.

Пешич підписав з Ворсклою угоду на два роки і виступатиме під 9-м номером.

Відзначимо, що вихованець Хайдука останні два роки виступав у Казахстані, де захищав кольори Шахтаря з Караганди і Кайсара, проте в його кар'єрі також були Аустрія, Клагенфурт, Задар, Спліт і Динамо Бухарест.

За "гірників" Іван Пешич зіграв 33 матчі, в яких забив 8 м'ячів. У футболці Кайсара він провів два матчі, один з яких був анульовано. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 675 тисяч євро.