Дебют Луческу: сьогодні "Динамо" зустрінеться із рівненським "Вересом"

"Це буде перший повноцінний контрольний матч киян, які раніше провели двосторонній поєдинок в форматі 3 тайми по 30 хвилин", - повідомляє пресслужба клубу.
Суперником "біло-синіх" стане представник другої ліги - рівненський "Верес". Гра запланована на 18:00.
Для команди Юрія Вірта цей поєдинок стане заключною репетицією перед матчами плей-офф проти “Черкащини” за право розпочати наступний сезон у Першій лізі.
Розповісти уболівальникам про матч обіцяють тільки постфактум.
"Звіт, фото і відео нарізки найцікавіших моментів матчу будуть опубліковані на офіційному сайті клубу і сторінках "Динамо" в соціальних мережах і Youtube", - заявили в пресслужбі клубу.
Відзначимо, що раніше "Динамо" обмежило представникам ЗМІ вхід на клубну базу через карантин. А відвідувати матчі і тренування команди дозволили тільки окремим співробітникам клубу.
Нагадаємо, нині “Верес” готується до перехідних матчів за право виступати у Першій лізі. Суперником рівнян буде аутсайдер Першої ліги – “Черкащина”. Домашню гру у Млинові “Верес” проведе 15 серпня, за попередньою інформацією, початок о 17:00. Матч-відповідь 19 серпня – у Щасливому, що під Києвом.
Для рівнян матч проти “Динамо” буде заключним в рамках підготовки. До цього команда Вірта зіграла сім поєдинків, зокрема, з молодіжною командою “Динамо” (перемогли – 1:0) та основним складом донецького "Шахтаря" (програли – 0:2). Щодо “Динамо”, то для киян це буде перший матч під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу.