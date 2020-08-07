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Дебют Луческу: сьогодні "Динамо" зустрінеться із рівненським "Вересом"

Дебют Луческу: сьогодні "Динамо" зустрінеться із рівненським "Вересом"
17:47 Пт, 7 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Сьогодні, 7 серпня, київське "Динамо" проведе перший контрольний матч літнього міжсезоння. Це буде дебютна гра нового тренера Мірчі Луческу на чолі команди.

"Це буде перший повноцінний контрольний матч киян, які раніше провели двосторонній поєдинок в форматі 3 тайми по 30 хвилин", - повідомляє пресслужба клубу.

Суперником "біло-синіх" стане представник другої ліги - рівненський "Верес". Гра запланована на 18:00.

Для команди Юрія Вірта цей поєдинок стане заключною репетицією перед матчами плей-офф проти “Черкащини” за право розпочати наступний сезон у Першій лізі.

Розповісти уболівальникам про матч обіцяють тільки постфактум.

"Звіт, фото і відео нарізки найцікавіших моментів матчу будуть опубліковані на офіційному сайті клубу і сторінках "Динамо" в соціальних мережах і Youtube", - заявили в пресслужбі клубу.

Відзначимо, що раніше "Динамо" обмежило представникам ЗМІ вхід на клубну базу через карантин. А відвідувати матчі і тренування команди дозволили тільки окремим співробітникам клубу.

Нагадаємо, нині “Верес” готується до перехідних матчів за право виступати у Першій лізі. Суперником рівнян буде аутсайдер Першої ліги – “Черкащина”. Домашню гру у Млинові “Верес” проведе 15 серпня, за попередньою інформацією, початок о 17:00. Матч-відповідь 19 серпня – у Щасливому, що під Києвом.

Для рівнян матч проти “Динамо” буде заключним в рамках підготовки. До цього команда Вірта зіграла сім поєдинків, зокрема, з молодіжною командою “Динамо” (перемогли – 1:0) та основним складом донецького "Шахтаря" (програли – 0:2). Щодо “Динамо”, то для киян це буде перший матч під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу.

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ФК Динамо К, Дебют, Мирчи Луческу.

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Телеграф
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