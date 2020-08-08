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"Ювентус" звільнив Мауріціо Саррі

"Ювентус" звільнив Мауріціо Саррі
16:35 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Спеціаліст встиг відпрацювати в Турині всього рік.Наставник позбувся своєї посади після вильоту команди з Ліги чемпіонів.

"Ювентус" вирішив попрощатися зі своїм головним тренером Мауріціо Саррі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Приводом для звільнення став виліт Юве з Ліги чемпіонів в 1/8 фіналу. Туринська команда за сумою двох матчів програла Ліону (0:1 – в гостях і 2:1 – вдома).

Відзначимо, що причиною звільнення став виліт "Ювентуса" з Ліги Чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. "Бьянконері" не зуміли пройти "Ліон" за сумою двох зустрічей.

 

Саррі очолив "Ювентус" минулого літа, вигравши з клубом черговий титул Серії А.

Саррі очолив Ювентус в червні минулого року. Під керівництвом наставника туринці виграли Серію А. Для Юве цей титул став дев’ятим поспіль, для Сарррі – першим в кар’єрі.

Однак у всіх кубкових турнірах Ювентус виступив невдало: у Суперкубку Італії туринці програли Лаціо, в фіналі Кубка країни – Наполі, а в Лізі чемпіонів вилетіли в першому раунді плей-офф.

Раніше повідомлялося, що одним з кандидатів на пост головного тренера Ювентуса є наставник Лаціо Сімоне Індзагі.

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Ювентус, Маурицио Сарри.

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Телеграф
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