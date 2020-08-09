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"Рома" шукає можливість звільнити Паулу Фонсека

"Рома" шукає можливість звільнити Паулу Фонсека
11:58 Нд, 9 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Головний тренер «Роми» Паулу Фонсека, який раніше протягом трьох сезонів працював з донецьким «Шахтарем», найближчим часом може бути звільнений з займаної посади. Нові власники римського клубу вивчають можливість розставання з португальцем, у якого ще рік діє контракт з «Ромою», заради запрошення на тренерський місток аргентинця Маурісіо Почеттіно.

Як повідомляє AS, керівництво Вовків розпочало пошуки заміни португальцю після вильоту команди з Ліги Європи. В той же час італійські джерела передають, що клубні боси продовжують довіряти Фонсеці.

Також Почеттіно пов’язують з можливим призначенням в ПСЖ, якщо парижани вирішать розійтися з Томасом Тухелем. Аргентинський тренер знаходиться без роботи після звільнення з Тоттенхема минулої осені.

Фонсека очолив Рому в червні минулого року, у нього ще один рік за контрактом з джалороссі. 

У сезоні-2019/20 Фонсека не зміг виконати ключову задачу - фінішувати в топ-4 в Серії А і отримати путівку в Лігу чемпіонів. Крім того, кілька днів тому «Рома» програла «Севільї» в 1/8 фіналу Ліги Європи і залишила цей турнір. Після тієї поразки Фонсека взяв відповідальність за результат на себе.

Головним претендентом на пост тренера називають Маурісіо Почеттіно. Нагадаємо, що аргентинець, який залишається без роботи з моменту звільнення з Тоттенгема, розглядався серед кандидатів на заміщення Мауріціо Саррі в Ювентусі. Однак туринці в результаті зупинилися на кандидатурі Андреа Пірло.

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Roma, Паулу Фонсека.

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Телеграф
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