"Челсі" встановив антирекорд за пропущеними голами в сезоні

Лондонський клуб показав найгірший результат з 1991 року.

Лондонський «Челсі» поступився «Баварії» (1:4) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У першому матчі «сині» поступилися з рахунком 0:3.

Таким чином, за підсумками сезону «Челсі» пропустив 79 голів у всіх турнірах. В середньому 1,44 гола за гру, що є їх найгіршим показником клубу з сезону-1990/91. Тоді він склав 1,64.

У суботу, 8 серпня, в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецька «Баварія» приймала англійський «Челсі».

У другому таймі Корентен Толіссо і Роберт Левандовськи довели рахунок до розгромного (4:1).

Цікаво, що Левандовськи доклав руку вже до 7 голів у ворота «Челсі» (3 голи і 4 передачі).