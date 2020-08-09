"Баварія" вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Мюнхенська «Баварія» вже після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів фактично гарантувала собі вихід до чвертьфіналу. У лютому, нагадаємо, команда в гостях розгромила «Челсі» (3:0).

Зустріч у відповідь перетворилася на формальність. Тим більше, що вже до середини першого тайму господарі впевнено лідирували. Спершу Левандовський реалізував пенальті - його вихід сам на сам недозволеним прийомом зупинив голкіпер. А потім Роберт асистував Перішичу. Гості на це змогли відповісти голом на 44-й хвилині: Нойер відбив фланговий простріл, але точно на ногу Абрахаму. 2:1, однак перевага «Баварії» не викликала сумнівів.

Це підтвердив другий тайм. Господарі забили ще двічі, й в обох м'ячах знову взяв участь Роберт Левандовський. На 76-й хвилині він віддав пас на Толіссо, який з лінії воротарського розстріляв ворота. А ще через кілька хвилин відгукнувся на навіс Одріосоли - 4:1.

7:1 за сумою двох матчів - ось таким вийшло завершення сезону для «Челсі». А «Баварія» готується до чвертьфіналу в Лісабоні - саме там на неї чекає зустріч з «Барселоною».