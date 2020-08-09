Віллі Кабальєро залишиться першим номером у "Челсі"

Віллі Кабальєро заявив, що хоче залишитися основним голкіпером "Челсі" на наступний сезон.

Після жахливих перфомансів Кепи Аррісабалагі головний тренер "синіх" Френк Лемпард довірив місце у старті Кабальєро у всіх ключових матчах сезону після рестарту.

Очевидно, що лондонці збираються знайти на ринку нового кіпера, однак аргентинський ветеран не має наміру так просто віддати місце в воротах потенційному новачку.

"Я уклав новий однорічний контракт, і я дуже щасливий грати в цій футболці.

Я хочу продовжувати грати. Минулого місяця я став основним голкіпером, і ми ще подивимося, що станеться в майбутньому. Я продовжу наполегливо працювати, щоб знову отримати цю можливість.

Бос сказав мені, що я повинен зіграти цю пару матчів, але я завжди кажу, що, коли я запасний голкіпер, я тренуюся точно так же, як і коли я основний", - цитує Кабальєро Evening Standard.

Всього в сезоні 2018/2019 він зіграв 9 матчів у всіх турнірах, пропустив 7 м'ячів і 5 разів зберіг свої ворота в недоторканності. 22 травня 2019 року Вільфредо продовжив контракт з «Челсі» ще на один сезон.