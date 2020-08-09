Пройшло жеребкування першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА

У Ньйоні (Швейцарія) у неділю відбулося жеребкування першого відбіркового раунду футбольної Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.

Матчі відбудуться 18-го та 19 серпня. Переможці першого етапу кваліфікації визначаться за підсумками однієї зустрічі і вийдуть до другого раунду відбору Ліги чемпіонів. Команди, які поступилися, потраплять до другого відбіркового раунду Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Результати жеребкування:

"Ференцварош" (Угорщина) - "Юргорден" (Швеція)

"Селтік" (Шотландія) - "Рейк'явік" (Ісландія)

"Легія" (Польща) - "Дріта" (Косово)/"Лінфілд" (Північна Ірландія)

"Шериф" (Молдова) - "Тола" (Люксембург)

"Коннас-Кі" (Вельс) - "Сараєво" (Боснія і Герцеговина)

"Црвена Звезда" (Сербія) - "Європа" (Гібралтар)

"Будучност" (Чорногорія) - "Лудогорець" (Болгарія)

"Арарат-Вірменія" (Вірменія) - "Омонія" (Кіпр)

"Флоріана" (Мальта) - "Клуж" (Румунія)

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Рига" (Латвія)

"Карабах" (Азербайджан) - "Сілекс" (Македонія)

"Динамо" (Тбілісі, Грузія) - "Тірана" (Албанія)

"Динамо" (Брест, Білорусь) - "Астана" (Казахстан)

"Мольде" (Норвегія) - "Куопіо" (Фінляндія)

"Флора" (Естонія) - "Судува" (Литва)

"Цельє" (Словенія) - "Дандолк" (Ірландія)

"Клаксвік" (Фарерські острови) - "Слован" (Словаччина).

Віцечемпіон України київське "Динамо" розпочне виступи у Лізі чемпіонів у третьому кваліфікаційному раунді. Потенційні суперники киян - "Рапід" (Австрія), "Ренн" (Франція), ПАОК (Греція), АЗ (Нідерланди), "Локомотива" (Хорватія) та "Вікторія" (Чехія).

Жеребкування третього відбіркового раунду відбудеться 31 серпня.