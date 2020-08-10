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"Челсі" підтвердив відхід Вілліана і Педро

"Челсі" підтвердив відхід Вілліана і Педро
16:18 Пн, 10 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Челсі на офіційному сайті підтвердив відхід досвідчених півзахисників Вілліана і Педро. Гравцям надано статус вільних агентів.

33-річний Педро перебрався в Челсі влітку 2015 року з Барселони і сумарно провів за лондонців більше 200 матчів. У нинішньому сезоні на рахунку вінгера 23 гри у всіх турнірах (2 голи і 3 асисти).

Що стосується Вілліана, то півзахисник провів у складі Синіх сім років. У нинішньому сезоні Вілліан забив 11 голів і віддав дев’ять результативних передач в 47 матчах у всіх турнірах.

За повідомленнями преси, іспанський вінгер може перейти в Рому. 32-річний бразилець погодив перехід на правах вільного агента в Арсенал.

Челсі зайняв четверте місце в Прем’єр-лізі. Минулого тижня команда Френка Лемпарда поступилася Баварії в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:4) і покинула європейський турнір.

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Все по темі:

Виллиан, Челси, Педро, Вільні агенти.

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Телеграф
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