Роналду визнаний кращим гравцем "Ювентуса" в сезоні-2019/2020

Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду визнаний найкращим гравцем команди за підсумками сезону-2019/2020.

"Це був дуже довгий сезон, який тривав майже 11 місяців. Несподівана зупинка, переможне відновлення. Серед усіх цих інгредієнтів є один, який був незмінним, - голи Кріштіану Роналду.

Багато з голів були вирішальними. Деякі з голів були незвичайними - ви пам'ятаєте його стрибок в матчі з "Дженоа"?

Роналду визнаний кращим за свої голи, клас, холоднокровність та лідерство", - йдеться в повідомленні прес-служби клубу.

У 46 матчах сезону у всіх змаганнях Роналду записав на свій рахунок 37 голів і сім результативних передач.

Відзначимо, що «Ювентус» в минулому сезоні завоював дев'ятий титул чемпіона Серії А поспіль.

«Стара синьйора» дісталася до фіналу Кубка Італії, де програла «Наполі», а в Лізі чемпіонів вилетіла вже в 1/8 фіналу, поступившись «Ліону» за правилом гостьових голів (0: 1, 2: 1).

На наступний день було оголошено про звільнення з посади головного тренера Мауріціо Сарри. Його в «Ювентусі» змінив Андреа Пірло. Також керівництво клубу повідомило, що Роналду не покине команду.

Кріштіану Роналду виступає за «Ювентус» з літа 2020 роки після переходу з «Реала».