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Вівторок, 11.08.2020
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Ліга Європи: де дивитися матч Шахтар - Базель

Ліга Європи: де дивитися матч Шахтар - Базель
10:49 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер
Сьогодні відбудеться чвертьфінал Ліги Європи між Базелем і Шахтарем.

У вівторок, 11 серпня, в Швейцарії Шахтар зіграє матч 1/4 фіналу Ліги Європи.

Суперником гірників волею жереба став Базель.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу в УЄФА вирішили догравати наступні стадії Ліги чемпіонів і Ліги Європи по одному матчу. Так, що сьогодні Шахтар може пробитися в півфінал Ліги Європи.

Матч Базель - Шахтар почнеться о 22:00. Пряма трансляція на каналі Футбол 1.

Сьогодні буде зіграно ще один матч 1/4 фіналу ЛЄ Вулверхемптон - Севілья (22.00, Футбол 2).

Нагадаємо, кілька днів тому Шахтар обіграв Вольфсбург в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Базель, Ліга Європи, Шахтар.

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