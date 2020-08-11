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Інтер пройшов Байєр, обігравши 2:1 (Відео голів)

Інтер пройшов Байєр, обігравши 2:1 (Відео голів)
Оновлено 11:43 Сьогодні Телеграф
Міланський Інтер пробився в півфінал Ліги Європи.

Команда Антоніо Конте зуміла взяти гору над леверкузенським Байєром. 2: 1

Всі голи були забиті в першому таймі, хоча їх кількість могла бути набагато більше. Голи барелів і Лукаку виглядають, як під копірку з однієї комбінації, лише закінчення різне.

Захист німців нічого не зміг зробити з таранним форвардом Лукаку, який на собі заробив два голи. Він міг забити і третій, але Інтер отримав контратаку і рахунок став 2: 1. 

Інтер - Байєр 2: 1

Голи: Барелла, 15, Лукаку, 21 - Хаверц, 24.

Інтер: Ханданович - Годін, де Врей, Бастони (Шкрініар, 84) - Д'Амброзіо (Мозес, 59), Барелла, Брозовіч, Гальярдіні (Еріксен, 59), Янг - Лукаку, Мартінес (Санчес, 64).

Байєр: Градецький - Л. Бендер (Карім Белларабі, 85), Та, Тапсоба, Дейлі Сінкгравен (Венделл, 68) - Паласіос (Бейлі, 59), Баумгартлінгер (Амірі, 68) - Хаверц, Демірбай, Діабі - Фолланд (Алар, 85) .

Попередження: Д'Амброзіо, Еріксен, Барелла - Дейлі Сінкгравен, Л. Бендер, Тапсоба

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Интер, Байєр.

Автор:

Телеграф
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