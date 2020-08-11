Манчестер Юнайтед пробився в півфінал Ліги Європи (Відео)

Представляємо огляд матчу Манчестер Юнайтед - Копенгаген.

Команда Сульшера змогла мінімально обіграти Копенгаген лише в додатковий час, забивши гол з пенальті. Автором голу став захисник Бруну Фернандеш.

Копенгаген продемонстрував опір лише в першому таймі, кінцівку основного часу команда догравала, чекаючи шансу на пенальті. Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зіграє в півфіналі Ліги Європи з переможцем пари Вулверхемптон - Севілья, які грають сьогодні о 22:00.

Другу півфінальну пару утворюють Інтер і переможець Базель - Шахтар.

Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1: 0

Гол: Фернандеш, 95 (з пенальті).

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Ван-Бісска, Байї (Лінделеф, 70), Магуайр, Вільямс - Фред (Матіч, 70), Погба - Грінвуд (Мата, 91), Фернандеш, Рашфорд (Лингард, 112) - Мартіаль (Мактоміней, 120 +1).

Копенгаген: Йонссон - Варела (Бартолец, 105), Нельссон, Бьелланд, Бойлессен (Бентссон, 15) - Зека, Стейє (Мудражія, 105), Бйолі (Ов'єдо, 57) - Фальк (Бевінг, 112), Вінн, Дарами (Кауфманн , 57).

Попередження: Магуайр, Байї - Кауфманн, Стейє, Зека.