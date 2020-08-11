Динамо може підсилитися сином Рівалдо

Київське "Динамо" цікавиться сином Рівалдо.

Український футбольний клуб "Динамо" (Київ) цікавиться бразильським атакуючим хавбеком команди "Вііторул" з Констанци Рівалдіньо.

Він є сином екс-гравця "Барселони" і збірної Бразилії Рівалдо, повідомляє Sport.ro.

25-річний бразилець потрапив до розширеного списку трансферних інтересів "Динамо". На гравця також претендують клуби з Польщі та ОАЕ.

Видання стверджує, що польська "Краковія" вже домовилася з "Вііторул" про трансфер і тепер обговорює умови з футболістом.

У минулому сезоні чемпіонату Румунії Рівалдіньо провів 28 матчів (11 голів).