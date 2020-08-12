Шахтар - Базель: огляд розгрому від гірників 4:1

Донецький Шахтар вийшов в півфінал Ліги Європи.

Ще кілька днів тому Шахтар обіграв Вольфсбург в 1/8 фіналу Ліги Європи, а 11 серпня був розгромлений швейцарський Базель 4: 1.

З цієї стадії всі матчі єврокубків проводяться в один матч (без відповідних).

Шахтар взявся за справу з перших хвилин. Точніше, на другій хвилині Мораес забив перший гол. Через 20 хвилин Тайсон замкнув відмінну передачу від Марлоса - 2: 0.

У другому таймі забили ще два голи на контратаках. Базель зумів забити гол престижу в доданий час.

Нагадаємо, в півфіналі Ліги Європи Шахтар зіграє з Інтером. Матч відбудеться 17 серпня о 22:00.

Друга пара 1/2 ЛЄ Манчестер Юнайтед - Севілья.