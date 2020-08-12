Севілья з рекордом вийшла в півфінал Ліги Європи

Іспанська Севілья не програє вже 19 матчів поспіль у всіх турнірах - це клубний рекорд.
У матчі проти англійського Вулверхемптона був забитий єдиний гол на 88-й хвилині, але цього вистачило, щоб пройти в півфінал Ліги Європи.
Нагадаємо, в 1/2 фіналу ЛЄ Севілья зустрінеться з Манчестер Юнайтед.
Друга півфінальна пара Шахтар - Інтер.
Вулверхемптон - Севілья 0: 1
Гол: Окампос, 88
Вулверхемптон: Патрісіу - Болі, Коуді, Саісс - Доерті, Дендонкер, Невеш, Моутіньо (Нема, 71), Вінагре - Траоре (Жота, 79), Хіменес
Севілья: Буну - Навас, Кунде, Дієго Карлос, Регілон - Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85) - Сусо (Ель Хаддад, 89), Ен-Несірі (де Йонг, 85), Окампос
Попередження: Саісс, Невеш - Дієго Карлос На 13-й хвилині Хіменес не реалізував пенальті (воротар).