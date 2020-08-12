Шевченко назвав розширений склад збірної України

У складі національної збірної чимало нових імен.

До початку офіційних матчів збірної України залишилося трохи менше місяця. Тренерський склад національної команди вже назвав розширений склад, який відправиться на збори 25-26 серпня.

У складі чимало нових імен. Так, дебютувати в складі будуть Бущан, Тимчик та Супряга.

Склад збірної України

Воротарі: Лунін, Пятов, Бойко, Бущан, Паньків

Захисники: Шабанов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Пластун, Болбат, Караваєв, Соболь, Тимчик, Попов, Бурда, Бондар

Півзахисники: Буяльський, Степаненко, Коноплянка, Малиновський, Сидорчук, Коваленко, Циганков, Зінченко, Марлос, Ярмоленко, Шапаренко, Шепелев, Безус, Зубков, Макаренко, Харатін

Нападники: Яремчук, Мораес, Супряга.

Нагадаємо, 3 вересня у Львові Україна приймає Швейарію, а вже 6-го вересня вирушає до Іспанії в рамках матчів Ліги націй УЄФА.