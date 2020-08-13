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Аталанта на останніх хвилинах упустила путівку в півфінал Ліги чемпіонів

Аталанта на останніх хвилинах упустила путівку в півфінал Ліги чемпіонів
10:28 Сьогодні Телеграф
Команда Малиновського не змогла утримати переможний рахунок у матчі з ПСЖ.

Кілька хвилин не вистачило італійській Аталанті, щоб обіграти ПСЖ і вийти в півфінал Ліги чемпіонів.

Команда Гасперіні вела в рахунку з 27 хвилини. Весь перший тайм був за Аталантою.

У другому таймі на поле вийшов Мбаппе, який пожвавив гру парижан.

На 90-й хвилині захиснику Маркіньос вдалося замкнути передачу від Неймара, а вже через кілька хвилин Мбаппе розігнав контратаку і Чупо-Мотінг оформив переможний рахунок.

ПСЖ вперше з 1995 року виходить в півфінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, в півфіналі ПСЖ зіграє з переможцем пари РБ Лейпциг - Атлетіко Мадрид, які зіграють сьогодні о 22:00.

Аталанта - ПСЖ 1: 2

Голи: Пашаліч, 27 - Маркіньос, 90, Чупо-Мотінг, 90 + 3

Аталанта: Спортьелло - толой, Кальдара, Джімсіті (Паломіно, 60) - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Кастаньо, 82) - Пашаліч (Мюріель, 70), Гомес (Малиновський, 59) - Сапата (Так Ріва, 82)

ПСЖ: Навас (Ріко, 79) - КЕРЕРА, Сілва, Кімпембе, Бернат - Гуйє (Дракслер, 72), Маркіньос, Еррера (Паредес, 72) - Сарабія (Мбаппе, 60), Мауро Ікарді (Чупо-Мотінг, 79), Неймар

Попередження: Джімсіті, Фройлер, де Роон, Сапата, толой, Паломіно - Бернат, Еррера, Паредес

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Все по темі:

ПСЖ, Атланта, Ліга чемпіонів.

Автор:

Телеграф
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