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Лунін повертається в Реал

Лунін повертається в Реал
11:08 Сьогодні Телеграф
У мадридського клубу немає грошей на нових футболістів.

«Реал» має фінансові проблеми і не зможе підписувати нових гравців, якщо не продасть когось із футболістів, повідомляє Marca.

Мадридський клуб поповнять лише кілька футболістів, які минулий сезон відіграли в оренді за інші команди. Зокрема, в «Реал» повертаються український воротар Андрій Лунін, а також півзахисники Мартін Едегор і Дані Себальос.

Після вильоту команди з Ліги чемпіонів генеральний директор мадридців Хосе Анхель Санчес провів зустріч з гравцями. Клуб задоволений виступом в сезоні-2019/20, не дивлячись на ранній виліт з ЛЧ.

Санчес пояснив, що нових придбань не буде, якщо ніхто не покине команду. Це пов'язано з впливом пандемії COVID-19 на фінанси клубу.

Нагадаємо, Андрій Лунін і Тібо Куртуа будуть воротарями «Реала» в наступному сезоні.

Мадридський клуб вже поінформував 21-річного українця, що його не стануть віддавати в оренду, і він отримає шанс проявити себе в «Реалі».

Лунін перейшов в «Реал» з «Зорі» влітку 2018 роки за 8,5 мільйона євро. Після цього на правах оренди він грав за «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо»

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Реал, Лунин, Повернення.

Автор:

Телеграф
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