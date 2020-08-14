Він молодший Роналду і Мессі: Нагельсманн - наймолодший тренер в історії півфіналів Ліги чемпіонів

Менеджер встановлює нові рекорди разом із командою.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Лейпциг кваліфікувався до півфіналу турніру, обігравши Атлетіко (2: 1).

Примітно, що головний тренер "биків" Юліан Нагельсманн став наймолодшим фахівцем, якому вдавалося пробитися з цієї стадії турніру. На сьогоднішній день, менеджеру 33 роки.

Зазначимо, що Нагельсманн молодше головних зірок сучасного футболу - Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

Також нагадаємо, що Лейпциг вперше у своїй історії грає на стадії плей-офф Ліги чемпіонів, а тому вихід у півфінал став для "биків" найбільшим досягненням.