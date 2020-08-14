Екс-футболіст Шахтаря Вілліан офіційно став гравцем Арсеналу

Бразильський футболіст Вілліан, відомий за виступами за донецький Шахтар, приєднався до лондонського Арсеналу. Про це повідомляє прес-служба Канонірів.

За інформацією джерела, правий вінгер підписав контракт з лондонцями терміном на три роки. Гравець прийшов в клуб безкоштовно на правах вільного агента.

За інформацією ЗМІ, зарплата бразильця в клубі складе £ 220 тис. на тиждень.

Свої виступи в АПЛ екс-гірник продовжить під номером "12".

Нагадаємо, Вілліан останні сім років виступав за Челсі і покинув Синіх через те, що ті не надали йому трирічний контракт. У сезоні 2019/20 півзахисник зіграв в 47-і іграх, забивши 11 м'ячів і віддавши 9 гольових передач.