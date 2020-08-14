Ліон може опротестувати призначення арбітра Маккелі на матч з Манчестер Сіті

Присутній конфлікт інтересів.

Вже завтра відбудеться останній чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА 2019/20 Манчестер Сіті - Ліон. Головним арбітром на поєдинок призначений рефері з Нідерландів Данні Маккелі.

Однак в цьому призначенні присутній конфлікт інтересів, адже доля амстердамського Аякса залежить від результату цієї гри, повідомляє goal.com.

Справа в тому, що в разі поразки Ліона Аякс пройде в груповий етап ЛЧ 2020/21 безпосередньо, а якщо французи переможуть, то голландській команді доведеться долати кваліфікаційний бар'єр.

Через це Ліон може попросити УЄФА призначить іншого рефері на гру, яка розпочнеться 15 серпня о 22:00 за київським часом.

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